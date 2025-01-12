П`яту добу палає нафтобаза в Енгельсі після атаки безпілотників

В Енгельсі п'ята доба горить нафтобаза. Фото: скріншот

У російському Енгельсі п'яту добу горить нафтобаза, яка потрапила під атаку 8 січня. За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, триває процес контрольованого вигоряння палива.



«Сьогодні провели чергове засідання оперативного штабу на місці загоряння в Енгельсі. Триває процес контрольованого вигоряння палива. Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації», — зазначив він.



Бусаргін зазначив, що попри скарги жителів на погану якість повітря, кількість диму, як і площа пожежі, нібито знижується. Крім того, за його даними, останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин.



Нагадаємо, Енгельс в Росії зазнали атаки дронів, виникла сильна пожежа на нафтобазі.



Крім того, 9 січня в Енгельсі було запроваджено режим надзвичайної ситуації після збільшення площі пожежі на нафтобазі.