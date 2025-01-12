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П`яту добу палає нафтобаза в Енгельсі після атаки безпілотників

12 січня 2025, 15:45

П`яту добу палає нафтобаза в Енгельсі після атаки безпілотників

В Енгельсі п'ята доба горить нафтобаза. Фото: скріншот В Енгельсі п'ята доба горить нафтобаза. Фото: скріншот

У російському Енгельсі п'яту добу горить нафтобаза, яка потрапила під атаку 8 січня. За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, триває процес контрольованого вигоряння палива.

«Сьогодні провели чергове засідання оперативного штабу на місці загоряння в Енгельсі. Триває процес контрольованого вигоряння палива. Фахівці у цілодобовому режимі вживають усіх необхідних заходів для ліквідації», — зазначив він.

Бусаргін зазначив, що попри скарги жителів на погану якість повітря, кількість диму, як і площа пожежі, нібито знижується. Крім того, за його даними, останні проби повітря також не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин.

Нагадаємо, Енгельс в Росії зазнали атаки дронів, виникла сильна пожежа на нафтобазі.

Крім того, 9 січня в Енгельсі було запроваджено режим надзвичайної ситуації після збільшення площі пожежі на нафтобазі.

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атака дронів
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