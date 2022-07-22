NYT: Україна погодилася частково розмінувати свої порти в рамках угоди щодо зерна

Україна в рамках угоди щодо вивезення зерна погодилася частково розмінувати свої порти в Чорному морі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на три джерела.



З портів приберуть частину мінних загороджень. За словами співрозмовників, угодою передбачається, що український флот та берегова охорона забезпечать прохід суден із зерном до міжнародних вод. Керуватимуть кораблями іноземні екіпажі, які мають довести суд до Стамбула.



У місті буде створено координаційний центр, а представники Туреччини забезпечать перевірку судів, щоб «гарантувати Росії, що на них не перевозять зброю».

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, окрім України та Росії, була Туреччина та ООН.



Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.



Угоду про експорт українського зерна планують підписати 22 липня у Стамбулі, повідомили в адміністрації президента Ердогана.