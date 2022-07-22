У Туреччині підписано угоди щодо розблокування експорту українського зерна

22 липня 2022, 18:30

У Туреччині підписано угоди щодо розблокування експорту українського зерна

Сьогодні в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.

Документи щодо постачання зерна були підписані в присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша, передає турецьке агентство «Анадолу».

Ердоган повідомив, що найближчими днями в Чорному морі відновляться морські вантажоперевезення, «що позитивно вплине на продовольчу безпеку багатьох країн».

За його словами, домовленості охоплюють усі етапи: від відправлення суден та безпечного транспортування до прибуття в порти призначення.

«Реалізація та моніторинг цього гранично важливого плану здійснюватимуться за допомогою спільного Координаційного центру у Стамбулі», — заявив Ердоган.

Відповідно до «зернової угоди»:

  • розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери;
  • склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН;
  • повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.

У той же час, міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів про деталі «продуктової угоди», підписаної в Стамбулі.

За його словами, меморандум передбачає «підключення ООН щодо зняття обмежень на експорт сільгосппродукції РФ та добрив на світові ринки». Другий підписаний документ визначає алгоритм вивезення української сільгосппродукції із чорноморських портів, підконтрольних Україні.

Шойгу заявив, що запропонований РФ алгоритм передбачає морський гуманітарний коридор для безпечного проходу суден у порти, що контролюються Україною, і назад. Огляд суден, які задіяні у вивезенні зерна з українських портів, проводитиметься як на виході, так і на вході до Чорного моря.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, окрім України та Росії, була Туреччина та ООН.

Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив , що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.

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