Обстріли Слов'янська все сильніші. Чому не виїжджають люди?

23 липня 2022, 21:47

Обстріли Слов'янська все сильніші. Чому не виїжджають люди?

22 липня російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ. Снаряди впали в центрі та приватному секторі на північно-західній околиці міста. Наслідки обстрілу бачили журналісти «Новин Донбасу».

У багатоповерхівках, де впали снаряди, залишилося жити лише кілька людей. Люди кажуть, що прилітає сюди не вперше.

Серед двору — вирва від снаряда. У будинках розбито вікна, балкони. Постраждали квартири усередині. Вже вранці комунальні служби прийшли на допомогу постраждалим. Прибирають будівельне сміття, скло від багатьох розбитих вікон, повалені від вибуху дерева. У віконні отвори ставлять фанерні щити.

Незважаючи на те, що їх двічі обстріляли за останній місяць, люди не хочуть залишати своє житло. Основна причина — немає коштів на переїзд.

«Виїжджати нам нікуди, на пенсію ми не в змозі... Сидітимемо в підвалі, підвал обладнаємо. А що робити? 2200 гривень пенсія», — каже місцевий мешканець.

«Нам під 80 років із чоловіком — куди нам їхати? І кому ми потрібні?» — сказала друга мешканка будинку, що потрапив під обстріл.

Перші обстріли російськими військами Слов'янська були ще в березні. З того часу місто регулярно накривало ракетами та РСЗВ. Але останні два тижні місто обстрілюють практично щодня. Цього разу, за словами голови військової адміністрації, поранено двох людей.

Якби не масова евакуація та постійні заклики влади їхати, жертв могло бути набагато більше. На сьогоднішній день у Слов'янську залишається близько 22 тисяч людей.

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