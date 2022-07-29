«ДНР»: За минулу добу через обстріл загинула одна людина, ще 23 отримали поранення

Внаслідок обстрілів минулої доби на окупованій території Донеччини загинув один мирний житель, ще 23 поранено. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



За заявами голови окупаційної адміністрації Горлівки Івана Приходька, за добу внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень соціальний гуртожиток, котельня та магазин.



Також він стверджує, що обстрілом пошкоджено магазин та житловий будинок на вул. Микитівське шосе, а також балкон на вул. Мушкетівській, хлібозавод, ремонтна база «Донбасстепломережі», магазин будматеріалів, колишній завод «Стройдеталь».