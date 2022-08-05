Чи є загроза оточення Авдіївки? Пояснює голова військової адміністрації міста

Авдіївський коксохімічний завод. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Як сьогодні живе прифронтова Авдіївка, наскільки високою є загроза оточення і що допоможе не допустити втрати міста? Про це «Новини Донбасу» поговорили із керівником військової адміністрації Авдіївки Віталієм Барабашем.



— Яка ситуація на сьогодні в плані боїв, вони йдуть уже не лише навколо Авдіївки, а й у самому місті?



— Обстріл майже не вщухає протягом доби навколо міста за позиціями. Це стосується насамперед Пісок, шахти «Бутівка», «промки» з боку Ясинуватої. Вони постійно намагаються пройти. Трохи нижче — Кам'янка, Веселе. Тобто вся лінія довкола міста — вони намагаються її, так би мовити, пробити. Авіація по 2-3 рази на добу залітає, відпрацьовує не лише за позиціями, а й містом. Зрозуміло, що гатять з усього, що в них є. Це й такі дуже потужні речі як «Сонцепеки». Декілька днів тому навіть два «Іскандери» залітали — один на позицію, один у місто. «Гради», ствольна артилерія, міномети — це такі вже дуже звичні речі для міста. І що саме, на мій погляд, нелюдське таке, що вони кілька днів тому здійснили дистанційне мінування саме у місті протипіхотними мінами, так звані пелюстки, ще метеликами їх називають. І вони це розкидали не лише на позиціях, а й у місті. Ці боєприпаси заборонені всіма міжнародними конвенціями. Воно насамперед зроблено не для того, щоб убити людину, а щоб покалічити. Зрозуміло, що є у місті діти. А вони мають такий привабливий вигляд, така пластикова зелена, як «пелюстка» така. Це ще з Афганістану ця історія була, що діти просто брали до рук, бо воно таке дуже привабливе.







— Президент Володимир Зеленський описав ситуацію в Авдіївці як «просто пекло». Неможливо зламати перевагу російських військових у артилерії. ЗСУ не вистачає озброєння та живої сили. Чи так це?



— Тут я повністю підтримую слова президента. Справді в Авдіївці та Пісках так.



— А чи є ризик оточення Авдіївки у такій ситуації?



— Зрозуміло, що він є. Зрозуміло, що це не дуже просто їм зробити, вони намагаються, і вони це роблять майже п'ять місяців поспіль, але у них це не виходить. Так, зараз трохи вони просунулися у напрямку шахти «Бутівка», частково на Пісках вони мають певний успіх, невеликий, але він є. Але сказати, що пряма ситуація критична і оточення ось-ось на горизонті — я про це не говорив. Це дуже складно їм зробити, бо Піски, що «Промка» взагалі за 8 років — дуже серйозний укріпрайон, хлопці наші тримають.

Пошкоджена обстрілами будівля в Авдіївці. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

— За словами Володимира Зеленського, українські дипломати щодня докладають усіх зусиль для того, щоб Збройні сили України отримали зброю, необхідну для того, щоб зупинити російську армію. Але чи встигнуть дійти «Хаймарси», чи втримають українські військові позиції?



— Ну, тримають, але знаєте, як говорили після Донецького аеропорту-люди втримали, бетон не втримав. Зараз ситуація плюс-мінус така ж. Хлопці тримають, але мало артилерії, дуже мало. Вони просто, є такий термін у військових «заливають артилерією». Ось вони реально заливають артилерією. Складно щось зробити з автоматом проти артилерії, танків. Дуже мало артилерії, має бути набагато більше. Поки хлопці тримають. На сьогоднішній день по позиціях без змін, все на місці.



— А що може зараз змінити ситуацію на цій ділянці фронту?



— Та просто у відповідь залити артилерією далекобійної і все. Зараз війна артилерії. Стрілецьких боїв майже немає. Якщо проаналізувати поранених, які зараз у військових госпіталях, то 95 відсотків — це осколкові поранення. Не кульові, а осколкові. Це говорить про те, що артилерія б’є. Щоб цю ситуацію переламати, потрібно нам в рази більше на цей напрямок артилерії.

Пошкоджений обстрілами багатоповерховий будинок в Авдіївці. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

— Скільки людей залишається в місті? Ви говорили, що є діти. Яка ситуація з продуктами, побутом?



Зрозуміло, що побуту ніякого немає. Крайнє, що у нас було з благ цивілізації — це електрика, і того вже немає майже три місяці. Крайній раз, коли у нас була можливість відремонтувати і дати світло буквально на кілька годин в місті, це було три місяці тому. Води у нас немає вже, напевно, днів 180, плюс-мінус до цієї активної фази води вже не було. Газу немає у нас так само, як і у всіх, трохи раніше у нас. Опалення, зрозуміло, немає і не буде. У нас опалення від коксохіму, а коксохім зупинений і дуже сильно пошкоджений. Вода, яка є — технічна, питна, ми її підвозимо, розвозимо по укриттях. З благ цивілізації це все. Що стосується гуманітарних вантажів, продуктів харчування-є, завозимо, складно, але завозимо.



— Яка ситуація із евакуацією? Чи вдається вивозити людей, чи хочуть вони їхати?



— Евакуація відбувається, я б не сказав, що дуже потужно, але люди потроху їдуть. На даний час близько 2,5 тисяч в місті ще є людей. Є евакуація, в день 5,7,9, буває 12 вивозимо. Ну, це ще обумовлено тим, що ми вивозимо їх на капсулах таких, броньовичках. Просто не маємо можливості більше брати. Тому якщо люди мають бажання-сьогодні не змогли, завтра обов’язково вивеземо. Ми зараз домовилися з містом Умань, це наше місто-побратим, яке приймає жителів нашого міста. Буквально днями приїде перша партія людей, близько 20, як кажуть, в розвідку. Ну там дуже хороші умови, особисто приїжджав минулого тижня, бачив. Я думаю, що поїдуть. Перші як поїдуть люди, потім відео запишемо, як вони там облаштувалися, які умови. Щоб не просто ми говорили людям «їдьте, там все добре», а ось городяни самі їм покажуть, як, куди і що.

Пошкоджена обстрілами стела в Авдіївці. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Деякі по 3-4 місяці жодного разу не виходили з підвалу. Зрозуміло, що в місті немає світла, відповідно немає зв’язку, немає інтернету, телебачення, ясна річ, немає, тому люди взагалі в такому трохи інформаційному вакуумі. Тому періодично Я, заступники проїжджаємо по всіх укриттях. Зробили такий Відеоролик щодо умов в Умані і по укриттях хлопці з полку «Київ » також допомагають їздять по укриттях і на планшеті показують дійсно Які умови, що там людей чекає. Одна з таких перешкод у людей, чому вони не їдуть, вони кажуть «ми не знаємо, куди». Пояснюємо, що крім загострення бойових дій прийде ще зима.

Поліцейський патрулює Авдіївку. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В інших містах хоча б електрика є, хоча б трохи можна зігрітися якимись електрообігрівачами. У нас такої можливості немає. Відносно «буржуйок» теж немає можливості їх поставити з точки зору безпеки, не можна цього робити, тому що люди просто вчадять. 90 відсотків знаходяться в підвалах. Тобто люди реально можуть взимку замерзнути. Щоб цього не було, ми просто їздимо, пояснюємо, розповідаємо, як виглядає картина і це спрацьовує. Люди розумію, що швидко все не закінчиться, на жаль.

— Тобто до зими Авдіївка має залишитися зовсім без мирного населення, чи правильно я зрозуміла, щоб ніхто не замерз?



— Так, але ми розуміємо, що всі все одно не поїдуть. Нам хоча б вивезти людей, які знаходяться в багатоповерхівках, у них більше проблема. Розмовляючи з людьми з приватного сектора, хто в приватних будинках живуть, у них є грубки. Вони можуть якось зігрітися, якісь дрова, вугілля у кого ще є. Але, знову таки, це дуже небезпечно. Вдень вони в будинках, вночі в підвали спускаються, в підвалах теж холодно. У більшості, люди які в приватному секторі живуть, кажуть"у мене грубка, ви мене не вивезете". На жаль, немає у нас ніякого юридичного механізму, як людей примусово вивозити. Так, розпорядження Кабінету Міністрів Про обов'язкову евакуацію, але ми їх повинні вмовляти. На мій погляд, в цьому питанні треба трохи жорсткіше з людьми, тому що вони дійсно не розуміють, що буде далі. Дехто з них все одно думає, що зима прийде, все до зими закінчиться. Але ми ж бачимо, що не закінчиться, на жаль.