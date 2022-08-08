ЗСУ на Півдні України вдарили по мостах та базах окупантів

Вночі 8 серпня українські військові вдарили по Антонівському та Каховському мостам на півдні країни. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення, досить серйозні, як по Антонівському, так і по Каховському мостах», - повідомила вона.

До того ж, за словами Гуменюка, українські військові знищили кілька баз з боєприпасами окупантів на півдні. Вона повідомила також про наявність досить потужного руху опору на окупованих військами РФ територіях.

Раніше окупанти підтвердили завдання удару по Антонівському мосту, зазначалося, що є пошкодження дорожнього полотна, але несучі елементи конструкції, за їх інформацією, не постраждали.