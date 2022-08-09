На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ

09 серпня 2022, 08:48

На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ

Минулої доби ЗСУ відбили десять спроб штурму російських військ на кордоні Луганської та Донецької областей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що окупанти застосовують все наявне озброєння, щоб змусити українських військових зосередити основні зусилля у східному регіоні та не допустити будь-яких маневрів.

За його словами, на Луганщині близько у восьми населених пунктах «намагалася працювати авіація» військ РФ, по регіону було завдано ракетного удару, скоєно дві спроби танкових атак, били російські війська і з мінометів.

Сергій Гайдай до того ж розповів, що на окупованій військами Росії ще у 2014 році частини Луганської області через примусову мобілізацію шахти опиняються на межі закриття. Йдеться, за інформацією голови Луганської ОВА, про Сорокіно, розташовану в Краснодоні, шахти в Ровеньках та Свердловську.

«Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей рф. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали», - написав Гайдай у Telegram.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що 8 серпня російські війська вдарили снарядами по приватній пасиці і зруйнували будинок.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:17
У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку
12:01
У Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу
10:20
Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»
10:19
ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»
09:34
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу
08:48
На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ
23:40
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
21:56
Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►
20:30
«ДНР»: За день у Донецьку поранено 5 людей, одна загинула
20:23
«Прокурор ДНР» просить розстріляти бійців українського підрозділу
16:51
У Херсоні показали свіжі ушкодження Антонівського мосту
15:26
Окупанти Запорізької області оголосили про початок підготовки до «референдуму»
15:25
«ДНР» підтвердила підготовку до «трибуналу» у Маріуполі
13:44
Кремль висловився щодо «референдумів» на захоплених територіях півдня та сходу України
12:31
Російська армія заявляє про готовність підірвати захоплену Запорізьку АЕС, — Енергоатом
Всі новини
13:17
У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку
13:08
Пісків: Якщо в Україні буде завод Bayraktar, то на нього чекає «демілітаризація»
12:26
Російські війська обстріляли низку районів Миколаївської області та обласний центр
12:01
У Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу
11:32
В ОП розповіли про щоденні втрати у лавах ЗСУ
10:38
За добу російські війська обстріляли 27 населених пунктів Донецької області
10:20
Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»
10:19
ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»
09:42
Вночі російські війська обстріляли Харків близько чотирьох разів
09:34
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу
09:13
Окупанти обстріляли Нікополь 120 реактивними снарядами — Дніпропетровська ОВА
08:59
Троє мешканців Донеччини загинули та 19 поранені від обстрілів за добу
08:48
На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ
23:56
У Краматорську під час обстрілу зруйновано пасіку та пошкоджено будинок
23:40
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
Всі новини
ВІДЕО
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
08 серпня, 23:40
Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►
08 серпня, 21:56
СБУ: Затримані кілери, які хотіли вбити міністра оборони та голову розвідки
08 серпня, 16:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти