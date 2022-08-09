На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ

Минулої доби ЗСУ відбили десять спроб штурму російських військ на кордоні Луганської та Донецької областей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що окупанти застосовують все наявне озброєння, щоб змусити українських військових зосередити основні зусилля у східному регіоні та не допустити будь-яких маневрів.



За його словами, на Луганщині близько у восьми населених пунктах «намагалася працювати авіація» військ РФ, по регіону було завдано ракетного удару, скоєно дві спроби танкових атак, били російські війська і з мінометів.

Сергій Гайдай до того ж розповів, що на окупованій військами Росії ще у 2014 році частини Луганської області через примусову мобілізацію шахти опиняються на межі закриття. Йдеться, за інформацією голови Луганської ОВА, про Сорокіно, розташовану в Краснодоні, шахти в Ровеньках та Свердловську.



«Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей рф. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали», - написав Гайдай у Telegram.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що 8 серпня російські війська вдарили снарядами по приватній пасиці і зруйнували будинок.