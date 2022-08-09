Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту на 4,5 млрд доларів

Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту у розмірі 4,5 млрд доларів, гранти було виділено Сполученими Штатами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.



Наголошується, що ці гроші будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Серед них оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.



Загалом, станом на 26 липня 2022 року міжнародна фінансова допомога в Україні досягла майже 13 млрд доларів.



Раніше президент США Джозеф Байден анонсува додатковий пакет допомоги на суму до 1 мільярда доларів Україні у сфері безпеки та оборони.