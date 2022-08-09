Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта на 4,5 млрд долларов

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 4,5 млрд долларов, гранты были выделены Соединенными Штатами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Отмечается, что эти деньги будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи. Среди них оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.



В целом, по состоянию на 26 июля 2022 года, международная финансовая помощь в Украине достигла почти 13 млрд долларов.



Ранее президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до 1 миллиардов долларов Украине в сфере безопасности и обороны.