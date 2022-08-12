Авдіївка та Курахове у вогні. Медведєв приїхав до Луганська. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Удар по Краматорську та Слов'янську. Снаряди приземлилися у приватний сектор.

Курахове у вогні. Ракетний удар забрав життя двох людей.

Авдіївка продовжує бити рекорди в області за кількістю російських обстрілів. У місті продовжується евакуація.

Виїхати з Донецької області доведеться всім — тепла цієї зими вистачить трохи більше 200 тисяч людей.

В окупованому Старобільську вибухнув автомобіль із «начальником МРЕВ».

Екс-президент РФ Дмитро Медведєв приїхав до Луганська. Зустрівся з ватажками угруповань бойовиків.

Обстріли в Донецьку горять гаражі в районі шахти Калініна, згорів склад «Донтехпостач».

Попадання у Макіївку, є поранені. У Горлівці – пожежа на заводі «Стирол».