Авдіївка та Курахове у вогні. Медведєв приїхав до Луганська. Головне за день ►

12 серпня 2022, 23:59

Авдіївка та Курахове у вогні. Медведєв приїхав до Луганська. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Удар по Краматорську та Слов'янську. Снаряди приземлилися у приватний сектор.
  • Курахове у вогні. Ракетний удар забрав життя двох людей.
  • Авдіївка продовжує бити рекорди в області за кількістю російських обстрілів. У місті продовжується евакуація.
  • Виїхати з Донецької області доведеться всім — тепла цієї зими вистачить трохи більше 200 тисяч людей.
  • В окупованому Старобільську вибухнув автомобіль із «начальником МРЕВ».
  • Екс-президент РФ Дмитро Медведєв приїхав до Луганська. Зустрівся з ватажками угруповань бойовиків.
  • Обстріли в Донецьку горять гаражі в районі шахти Калініна, згорів склад «Донтехпостач».
  • Попадання у Макіївку, є поранені. У Горлівці – пожежа на заводі «Стирол».

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