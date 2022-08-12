Авдіївка та Курахове у вогні. Медведєв приїхав до Луганська. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Удар по Краматорську та Слов'янську. Снаряди приземлилися у приватний сектор.
- Курахове у вогні. Ракетний удар забрав життя двох людей.
- Авдіївка продовжує бити рекорди в області за кількістю російських обстрілів. У місті продовжується евакуація.
- Виїхати з Донецької області доведеться всім — тепла цієї зими вистачить трохи більше 200 тисяч людей.
- В окупованому Старобільську вибухнув автомобіль із «начальником МРЕВ».
- Екс-президент РФ Дмитро Медведєв приїхав до Луганська. Зустрівся з ватажками угруповань бойовиків.
- Обстріли в Донецьку горять гаражі в районі шахти Калініна, згорів склад «Донтехпостач».
- Попадання у Макіївку, є поранені. У Горлівці – пожежа на заводі «Стирол».