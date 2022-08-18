У Білгородській області горить склад із боєприпасами

У Білгородській області в Росії спалахнув склад з боєприпасами. Про це повідомляє губернатор В'ячеслав Гладков.



За його словами, із сіл Тимонове та Солот вивозять людей, на місці працюють оперативні служби. Причину пожежі поки не встановлено.