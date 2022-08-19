Вранці війська РФ завдали удару по Краматорську, зруйновано навчальні заклади

Краматорськ після обстрілу. Фото: Олександра Гончаренка

Вранці російські війська завдали удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв», — поінформував мер.

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