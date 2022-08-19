Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 17 серпня поточного року.



Станом на 17 серпня 2022 року до оновленого переліку входить дев'ять областей.



У Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 54, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 26, у Харківській області – 56, у Дніпропетровській області – 9, у Херсонській області – 49, у Сумській – 21, у Чернігівській - 5.



Загалом у переліку перебувають 323 громади.