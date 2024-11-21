Окупована Горлівка під обстрілом: поранено 12 мешканців

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото: телеграм-канал

Тимчасово окупована Горлівка Донецької області 21 листопада потрапила під обстріл. Внаслідок інциденту 12 мешканців отримали травми, серед них — так звана голова Нікитівського району Ірина Джеломанова. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його словами, під удар потрапив центр міста.



Відомо, що десятки тисяч мешканців продовжують залишатися без світла, тепла та води.



Раніше ми писали, що 20 листопада у Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу.