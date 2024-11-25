«Білий янгол» евакуював сім'ю з Мирнограда. Фото: кадр із відео

У Мирнограді поліція врятувала сім'ю із трьох жінок, евакуювавши їх від обстрілів російських військ. Відео опублікував пресцентр поліції Донеччини.







«Тамарі Дмитрівні – майже 89 років, з них 52 вона пропрацювала вчителькою у школі. Жінка не ходить і потребує медичної допомоги. Але у місті її вже немає, як і зв’язку, світла, води… Її будинок – в небезпечному, найближчому до ворога районі. Тут постійні обстріли, сусідні будинки – зруйновані», — йдеться у звіті правоохоронців.



Донька та онука вирішили евакуюватися та вивезти бабусю, щоб забезпечити їй належний догляд.



Група «Білий янгол» зуміла дістатися жінок. Довелося об'їжджати свіжі вирви й нерозірвані снаряди від «Градів» та відриватись від дрона.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині можуть оголосити примусову евакуацію ще у 14 населених пунктах.