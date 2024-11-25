Зеленський: Курахівський напрямок — найважчий зараз

Яка ситуація на Курахівському напрямку. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Лідери обговорили ключові напрямки на передовій.



«Передусім, Донецька область. Курахівський напрямок — найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції», — зазначив він.



Крім того, за словами Сирського, складна ситуація на Запорізькому напрямі. Відомо, що Сили оборони України контролюють ситуацію.



Щодо Курської операції, українські військовослужбовці захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат.



«Наше завдання — максимально знищити російський потенціал у прикордонні», — повідомляє генерал.



Раніше ми писали, що ситуація у Часовому Яру на Донеччині складна через активне настання російських окупантів. Російські солдати знаходяться поряд із містом.