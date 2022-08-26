Помер «заступник начальника ДАІ» Бердянська після вибуху

Наслідки вибуху у Бердянську. Фото окупаційної адміністрації міста

В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого поранено «заступника начальника ДАІ» міста Олександра Колеснікова. Пізніше він помер у лікарні.



Про це повідомляє окупаційна адміністрація Бердянська.



Зазначається, що вибух стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник».



«За попередніми даними, постраждала одна людина – заступник начальника ДАІ міста Бердянська Олександр Колесніков. Він доставлений до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Оновлено. Пізніше стало відомо, що Колесніков помер від поранень, які були отримані внаслідок вибуху.



Як зазначається, вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами та закріплений на висоті понад три метри на дереві біля паркану оздоровчого центру.



Відзначається, що «основною версією слідчих органів є теракт».



У повідомленні окупаційної адміністрації те, що сталося, названо «замахом київського режиму».

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