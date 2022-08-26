Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва

Последствия взрыва в Бердянске. Фото оккупационной администрации города

В оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого ранен «заместитель начальника ГАИ» города Александр Колесников. Позднее он умер в больнице. Об этом сообщает оккупационная администрация Бердянска.



Отмечается, что взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк».



«По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников. Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



Обновлено. Позже стало известно, что Колесников умер от ранений, которые были получены в результате взрыва.



Как отмечается, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве возле забора оздоровительного центра.



Отмечается, что «основной версией следственных органов является теракт».



В сообщении оккупационной администрации произошедшее названо «покушением киевского режима».

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