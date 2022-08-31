Вікно для відновлення переговорів з РФ все ж таки може з'явитися

Українська сторона наполягає на проведенні такого діалогу з Росією, під час якого сторони шукатимуть взаємоприйнятних рішень, а Москва особисто виявить повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



"Коли Росія змінить свій підхід, перестане жити своїми фантазіями про те, що вони здобудуть перемогу в цій війні - тоді подивимося, може виникнути вікно для переговорів", - пояснив Кулеба.



Він додав, що діалог неможливий, коли російський ультиматум так і не вдалося перетворити на діалог між двома сторонами.



Київ та Москва призупинили мирні переговори 17 травня.