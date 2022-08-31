Окно для возобновления переговоров с РФ все же может появиться — Кулеба

Украинская сторона настаивает на проведении такого диалога с Россией, в ходе которого стороны будут искать взаимоприемлемые решения, а Москва лично проявит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне — тогда посмотрим, может возникнуть окно для переговоров», — объяснил Кулеба.



Он добавил, что диалог невозможен, когда российский ультиматум так и не удалось превратить в диалог между двумя сторонами.



Киев и Москва приостановили мирные переговоры 17 мая.