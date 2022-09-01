Командир танка російської армії засуджений до 8 років і 6 місяців в'язниці

Командир танка армії РФ визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни та засуджений до позбавлення волі терміном 8 років та 6 місяців. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«При публічному звинуваченні прокурорів Чернігівської обласної прокуратури командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Він засуджений до 8 років та 6 місяців позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил РФ і 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення Чернігова.



«На початку березня окупант напав на жителя села Халявін та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. Надалі військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних Сил України», - наголошується у повідомленні.



У ході судового розгляду російський військовий визнав свою провину в скоєнні злочину, що інкримінується, і щиро розкаявся.



Сторона захисту просила призначити для нього більш м'яке покарання з урахуванням щирого каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину.



В Офісі генпрокурора наголошують, що вирок ще не набрав законної сили.