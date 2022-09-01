Командир танка российской армии приговорен к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы

Командир танка армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к лишению свободы сроком 8 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«При публичном обвинении прокуроров Черниговской областной прокуратуры командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы», - говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата Чернигова.



«В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем военного РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных Сил Украины», - отмечается в сообщении.



В ходе судебного разбирательства российский военный признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и искренне раскаялся.



Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния военнослужащего и активное содействие раскрытию преступления.



В Офисе генпрокурора подчеркивают, что приговор еще не вступил в законную силу.