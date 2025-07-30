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У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга

30 липня 2025, 21:41

У Маріуполі загострюється проблема із водопостачанням: росіяни привезли цистерни з Петербурга

До Маріуполя з Петербурга прибули цистерни для забезпечення мешканців водою. Фото: «Побратимство Петербурга та Маріуполя» До Маріуполя з Петербурга прибули цистерни для забезпечення мешканців водою. Фото: «Побратимство Петербурга та Маріуполя»

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області продовжуються проблеми з водопостачанням. Стало відомо, що нещодавно із російського міста Санкт-Петербург прибули цистерни з водою до міста. Про це повідомили у телеграм-каналі «Побратимство Петербурга та Маріуполя».

«Петербуржці вже здійснюють підвезення води до соціальних закладів Маріуполя, включаючи лікарні, школи та дитячі садки, з використанням КДМ», — йдеться у повідомленні.



У телеграм-каналі уточнили, що інформацію про адреси підвезення води та графіку можна уточнити в управі свого району.

Як зазначається, окупаційна влада стверджує, що обсяг води Старокримського водосховища Маріуполя становить 11,5 млн. кубометрів. Проте голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що ситуація з водою у місті складна. Рівень води у Старокримському водосховищі під Маріуполем опустився до критичних позначок. Це призвело до водної кризи

Крім того, у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень.

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