СБУ викрила двох «кротів» у ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила двох агентів російської військової розвідки (ГРУ) у лавах Сил оборони України. Про це повідомляє сайт СБУ.

Першим виявився майор — льотчик-інструктор однієї з авіаційних бригад Збройних Сил України. Підрозділ, де проходив службу затриманий, займається знищенням ворожих ракет та дронів, а також завдає ударів по наземних цілях, підтримуючи українську армію з повітря.

Згідно з результатами слідства, агент виконував відразу кілька завдань на користь противника. Зокрема, він передавав інформацію, необхідну для планування комбінованих ракетно-дронових атак РФ щодо українських аеродромів та позицій Повітряних сил. Пріоритетом для ворога були місця дислокації літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.



Шпигун збирав координати розміщення техніки, графіки вильотів та черговість їх виконання. Більше того, він підготував для російських спецслужб аналітичну довідку із запропонованою тактикою обходу української ППО.



Крім того, майор передавав дані про особовий склад українських пілотів, бортові номери літаків, їх озброєння та особливості бойових вильотів. Для маскування зв'язку з куратором він використовував анонімну електронну пошту та зашифровані чати у месенджерах.



Другим викритим агентом виявився 26-річний мобілізований український військовослужбовець, завербований через Telegram-канал. За даними слідства, чоловік погодився на співпрацю з ворогом через борги, накопичені в результаті азартних ігор.

Він коригував вогонь ворожої авіації та артилерії щодо позицій свого підрозділу на лінії фронту в районі Великого Бурлука на Харківщині. Перед початком обстрілів агент залишав небезпечну зону під вигаданими приводами. Також він передавав російській стороні дані про розташування інших підрозділів Сил оборони, розраховуючи, що ці відомості допоможуть ворогові прорватися вглиб української території.

СБУ затримала його «на гарячому» під час фіксації координат українських позицій на передовій. Під час обшуку у нього вилучили смартфон з доказами співпраці із противником.

Затримання агента ГРУ. ФОТО Служби безпеки України



Вдалося встановити й особу куратора цього агента — ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Олексій Леонідович Супруненко (дата народження: 20.08.1978), який раніше працював в українських правоохоронних органах, але перейшов на бік Росії.



СБУ вже провела заходи щодо посилення захисту позицій та маршрутів переміщення військ у цьому районі. Обом фігурантам пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Кожному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.