На фронті загинув російський полковник Михайло Лебедєв

Полковник РФ Михайло Лебедєв загинув під час війни проти Сил оборони. Фото: Russian Officers Killed in Ukraine

На війні проти України загинув командир 83-го мотострілецького полку 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, полковник Михайло Лебедєв. Про це повідомляє проект Russian Officers Killed in Ukraine.



«Полковник Лебедєв Михайло Вікторович, командир 83-го мотострілецького полку 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, був підтверджений загиблим в Україні 26 липня 2025 року», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у січні 2025 року в Україні загинув отець Лебедєва, який також воював проти Сил оборони.



Варто уточнити, що в ОСУВ «Хортиця» ще 26 липня заявили про загибель командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії. Лебедєв командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямі.



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