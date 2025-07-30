Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод

30 липня 2025, 10:29

«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод

«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод

В окупованій частині Донецької області продовжується будівництво оборонних споруд, незважаючи на гуманітарну кризу. У Маріуполі, незважаючи на відсутність водопостачання у місцевих жителів, бетонний міні-завод у Центральному районі продовжує працювати у штатному режимі. Про це повідомляє телеграм-канал «Андрющенко Time».

Бетонний завод у Маріуполі працює безперебійно. Джерело: t.me/andriyshTime

Як уточнюється, значну частину продукції складають «зуби дракона» — бетонні піраміди, які використовуються як протитанкові загородження. Ці конструкції знову встановлюються на околицях міста під прикриттям «дорожніх робіт».

Розміщення «зубів дракона» пов'язане з реалізацією проєкту «Азовське кільце» — транспортної артерії через Маріуполь. 13 липня, у розпал гуманітарної кризи через відсутність води на тимчасово окупованій території Донецької області, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звітував про хід будівництва дороги:
«Раніше терміну здамо ще одну ділянку довжиною понад 30 кілометрів. Вже розгорнуто будівельне містечко, підрядник розпочав підготовку ґрунту під укладання асфальту. Плануємо завершити будівництво цієї ділянки Азовського кільця до 2026 року — на рік раніше за термін», — заявив Пушилін.

Нагадаємо, у Донецьку, Маріуполі та Макіївці вода подається за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень. Критична ситуація з водопостачанням зберігається у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. При цьому без води залишаються не лише жителі тимчасово окупованих районів Донецької області — подібні проблеми мають і в Луганську.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область
Організації
угрупування ДНР
Інше
водопостачання окуповані території зуби дракона бетонний завод
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:43
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
11:33
ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму
11:25
В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»
10:50
На заводі в окупованому Луганську виявлено базу для дронів РФ
10:29
«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод
20:14
В окупованому Донецьку відновили енергопостачання після нічної атаки дронів
16:36
В окупованому Маріуполі підрахували бездомних собак
15:46
На окупованій Донеччині виникли перебої у мобільному зв'язку через атаку безпілотників
14:36
У Донецьку — сильне задимлення: горять гаражі
12:20
Наліт дронів на Донецьк: пошкоджено бізнес-центр Ахметова
12:04
У Горлівці не вистачає трун, тіла ховають у мішках
00:02
Донецьк і Макіївку атакував рій дронів — міста частково без світла
19:00
Як влаштована Оленівська колонія зсередини — історія колишнього ув'язеного
16:18
Росія вивозить українських дітей на пропаганду під виглядом «подарунків»
14:32
В окупованому Донецьку виявили спекулянтів, які дорого продають дефіцитну воду
14:14
З'явилися подробиці про сильні пожежі в окупованому Маріуполі
13:15
В окупованому Маріуполі виникла сильна пожежа: над містом висить чорний дим
12:21
На окупованих територіях вшанували пам'ять жертв теракту в Оленівці
12:09
На окуповану частину Донеччини хочуть збільшити постачання води з Дону
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
усі новини
12:43
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
12:23
У мережі з'явилося відео, як вертоліт Мі-8 збив дрон «Герань-2»
11:33
ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму
11:25
В Бердянську було гучно: уражено пансіонат «Моряк»
10:57
Одна людина загинула, шістьох поранено на Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів армії РФ
10:50
На заводі в окупованому Луганську виявлено базу для дронів РФ
10:29
«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод
10:20
Війська РФ тричі за добу дронами атакували Краматорськ: пошкоджено будинки та гаражі
09:39
Повітряні сили назвали кількість збитих БПЛА за ніч
09:37
Дрон-камікадзе атакував Слов'янськ: є руйнування у приватному секторі
09:09
РФ просунулася біля 5 сіл, але втратила за добу 890 військових
08:59
У Дружківці вночі безпілотник ударив по приватному будинку
08:38
Нічна атака на Павлоград — Укрзалізниця повідомила про зміни руху поїздів
08:36
У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили російський удар по військовому полігону: троє людей загинули
07:37
Трьох людей поранено під час атаки «шахедів» на Харків
22:50
Ймовірно, під російський удар потрапив полігон у Чернігові — Цаплієнко
21:34
Трамп назвав остаточний термін, який він дав Путіну для припинення вогню в Україні
20:53
Увечері Краматорськ зазнав атаки БПЛА: під обстріл потрапив приватний сектор
20:14
В окупованому Донецьку відновили енергопостачання після нічної атаки дронів
19:37
ЗСУ знищили ударом FPV-дрона ТОС-1А «Солнцепьок» на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року Окупанти оштрафували жителя Якимівки за публікацію 2014 року
30 липня, 12:43
Мі-8 збиває БПЛА «Герань-2». У мережі з'явилося відео, як вертоліт Мі-8 збив дрон «Герань-2»
30 липня, 12:23
«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод «Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод
30 липня, 10:29
Трьох людей поранено під час атаки «шахедів» на Харків Трьох людей поранено під час атаки «шахедів» на Харків
30 липня, 07:37
Момент удару ЗСУ по позиціях операторів дронів РФ у районі Тьоткіно, Курська область. Авіація ЗСУ завдала удару JDAM-ER по позиціях операторів дронів РФ
29 липня, 19:11
Над Мінськом уночі було збито безпілотник, начинений вибухівкою. Ілюстративне фото Над столицею Білорусі збили безпілотник: він був начинений тротилом та металевими кульками
29 липня, 17:25

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір