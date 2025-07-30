«Зуби дракона» замість води: у Маріуполі безперебійно працює бетонний завод

В окупованій частині Донецької області продовжується будівництво оборонних споруд, незважаючи на гуманітарну кризу. У Маріуполі, незважаючи на відсутність водопостачання у місцевих жителів, бетонний міні-завод у Центральному районі продовжує працювати у штатному режимі. Про це повідомляє телеграм-канал «Андрющенко Time».

Бетонний завод у Маріуполі працює безперебійно. Джерело: t.me/andriyshTime



Як уточнюється, значну частину продукції складають «зуби дракона» — бетонні піраміди, які використовуються як протитанкові загородження. Ці конструкції знову встановлюються на околицях міста під прикриттям «дорожніх робіт».

Розміщення «зубів дракона» пов'язане з реалізацією проєкту «Азовське кільце» — транспортної артерії через Маріуполь. 13 липня, у розпал гуманітарної кризи через відсутність води на тимчасово окупованій території Донецької області, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звітував про хід будівництва дороги:

«Раніше терміну здамо ще одну ділянку довжиною понад 30 кілометрів. Вже розгорнуто будівельне містечко, підрядник розпочав підготовку ґрунту під укладання асфальту. Плануємо завершити будівництво цієї ділянки Азовського кільця до 2026 року — на рік раніше за термін», — заявив Пушилін.

Нагадаємо, у Донецьку, Маріуполі та Макіївці вода подається за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень. Критична ситуація з водопостачанням зберігається у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. При цьому без води залишаються не лише жителі тимчасово окупованих районів Донецької області — подібні проблеми мають і в Луганську.