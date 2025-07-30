На заводі в окупованому Луганську виявлено базу для дронів РФ

Вхід на територію ЛАРЗ.

Партизанський рух «АТЕШ» провів розвідку Луганського авіаційного ремонтного заводу (ЛАРЗ), що знаходиться на тимчасово окупованій території.



Завод спеціалізується на обслуговуванні авіаційної техніки військового і подвійного призначення — ремонті вертолітних двигунів ТВ2-117, ТВ3-117 усіх модифікацій, літакових двигунів, а також головних редукторів.

Однак, як повідомляють агенти, на території підприємства діє прихована база з виробництва та випробування розвідувальних БПЛА. Також виявлено центр підготовки фахівців — збирачів і операторів дронів.



«АТЕШ» також вивчив охорону, режим роботи, співробітників і їхній транспорт. Учасники руху підкреслюють, що ЛАРЗ є легітимною військовою ціллю, а його персонал — пособники російської агресії.