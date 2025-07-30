МіГ-29 ЗСУ знищив базу БПЛА РФ у Бєлгородській області ударом GBU-62

Момент удару по пункту операторів БПЛА.

Екіпаж МіГ-29 Повітряних сил України влучним ударом високоточною авіабомбою GBU-62 JDAM-ER знищив пункт базування російських операторів БПЛА, які діяли по Сумській області. Про це повідомили пілоти в блозі «Соняшник».

Вид на зруйновану базу операторів БПЛА після скидання GBU-62.

На відео видно, як після скидання боєприпасу будівля повністю зруйнована. За даними проєкту War Archive, локацію удару встановлено — село Реп'яхівка Бєлгородської області РФ.

Місце «прильоту» по операторах БПЛА росіян — село Реп'яхівка Бєлгородської області.

«Упевнений, що неможливо сховатися в межах 30 км від лінії бойового зіткнення. Кожен рух, чи то робота, чи то похід до туалету — фіксується посекундно», — зазначив автор блогу.



Раніше винищувач Повітряних сил України завдав авіаудару по позиціях російських операторів БПЛА в районі села Тьоткіно Курської області.