Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн

Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року.

Ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованої НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Діти записують відеозвернення до глави Кремля Володимира Путіна, а Z-блогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді.

Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються розв'язати проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежать онлайн.

Автомийки без води

На окупованій території Донецької області припинено водопостачання автомобільних мийок. За дорученням голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна з 30 липня і до початку опалювального сезону подачу води на всі автомийки буде припинено. Порушення цього розпорядження розглядатиметься як нецільове використання водних ресурсів. Щоправда, поки що в «ДНР» не пояснили, чи каратимуть за це.

Коли вода — розкіш

Влітку 2025 року донеччани та інші окуповані міста області опинилися в умовах, близьких до гуманітарної катастрофи: воду подають лише раз на три дні по кілька годин. За цей час люди повинні встигнути наповнити запаси, зайнятися особистою гігієною, попрати та забезпечити побутові потреби на наступні дні. Однак навіть ці кілька годин подачі води часто обертаються зневірою: вода або взагалі не з'являється, або дуже швидко зникає. Якість залишає бажати кращого — часто це каламутна, іржава рідина, а не вода. Іноді із неприємним запахом.

Місцеві пабліки рясніють фотографіями та відео з багатогодинними чергами до водовозів, де донеччани стоять з відрами та каністрами. Місцеві жителі буквально тріумфують побачивши вантажних авто з водою, які люб'язно відправили з Москви — ще один «жест доброї волі». Люди приносять каламутну рідину з підвалів, а багатоповерхівках тижнями не бачать ні краплі води.

Автомийки закриті, туалети у кафе та ресторанах теж не працюють.

Знищений водовід: як було зруйновано «Сіверський Донець — Донбас»

Канал «Сіверський Донець — Донбас» — основа водопостачання Донецької агломерації з 1950-х років — було знищено внаслідок бойових дій. Канал починався неподалік Слов'янська і забезпечував водою великі міста регіону, включаючи Горлівку, Донецьк, Покровськ та Маріуполь. Україна не перекрила його навіть після початку конфлікту 2014 року, на відміну від Північнокримського каналу.

Однак після початку повномасштабного вторгнення 2022 року російські війська зруйнували гідроспоруду, позбавивши найбільші міста джерела води.

Новий водовід з Дону: провал за рекордні терміни

У спробі вирішити кризу, яка намічалася ще у 2022 році, Росія побудувала альтернативний водовід «Дон-Донбас» завдовжки 200 км із сімома помповими станціями. Військові будівельники Міноборони працювали «в рекордні терміни», але результат виявився плачевним: водовід забезпечує менш як 30% потреби регіону. Спочатку заявлялося 75%, пізніше — 60%, потім — 40%, тепер — менш як 30%.

За неофіційними даними, було збудовано лише одну з чотирьох запланованих ниток, з численними порушеннями. Проєкт став об'єктом корупційного скандалу: витрати на нього фігурують у справі заарештованого заступника міністра оборони Тимура Іванова. Він був засуджений на 13 років позбавлення волі і оштрафований на 100 мільйонів рублів за звинуваченнями в розтраті, хабарництві та розкраданні в особливо великому розмірі. За даними низки ЗМІ, саме його вважають головним відповідальним за те, що водовід «Дон — Донбас» виявився неробочим і не був побудований відповідно до початкових планів.

Пересохлі водосховища та комунальний хаос

З 10 найбільших водойм регіону 9 значно обміліли за три з половиною роки війни. Порівняння супутникових знімків із липня 2021 та 2025 років це підтверджує.

Наприклад, ВВС показало, як виглядало Старокримське водосховище у 2021 році.

Супутниковий знімок: bbc.com/russian

А так воно виглядає зараз, у липні 2025-го.

Супутниковий знімок: bbc.com/russian

Так виглядало Ольхівське водосховище у 2021 році.

Супутниковий знімок: bbc.com/russian

А так воно виглядає 2025 року.

Супутниковий знімок: bbc.com/russian

Однак водосховища не були розраховані на регулярне використання — це було додаткове джерело води.

Нестача води призводить до абсурдних побутових практик. У «місті троянд» тепер із вікон багатоповерхівок викидають пакети із фекаліями. Так роблять не всі, але сусідські війни через такі прецеденти вже почалися.

Імітація рішень: штаби, комісії та порожні обіцянки

Пропагандисти пропонують звичні симуляції управління: оперштаби, перегляд тарифів, комісії. Але без основного джерела водопостачання жодний штаб не зможе забезпечити Донецьк.

До 2014 року 90% води у регіоні йшло на потреби промисловості. Тепер, коли більшість підприємств не працюють, розрахунки показують, що наявних ресурсів має вистачати на пів року. Проте зростання виробництва на Донецькому металургійному заводі викликає тривогу: жителі бояться, що вода йде туди, а не до будинків.

Зношеність трубопроводів катастрофічна — до 100% у деяких районах, наприклад, у Кіровському районі Донецька. Втрати сягають 60%. Це не було враховано під час будівництва нового водоводу, який тепер регулярно виходить з ладу та ремонтується тижнями.

Жителі скаржаться, що вода, що подається, каламутна, з осадом, смердить і псує сантехніку. Використовувати її для приготування їжі неможливо. Проте з липня 2025 року тарифи на воду було підвищено.

Очищалася вода раніше за допомогою хлору, тепер невідомо чим. І навіть ця сумнівна рідина надходить не скрізь: у Южнокомунарівську води немає понад два тижні.

Черговий проєкт: викачування Монахівського кар'єру

Тепер російська влада має намір перекачувати воду з Монахівського кар'єру до Кринки та Ханженківського водосховища. РосЗМІ показують помпи та труби, а чиновники запевняють, що Кринка пересохла через спеку.

Але місцеві жителі ставлять резонне питання: чому за роки спеки річка не висихала раніше? І чому кар'єри, які не викачували, як і раніше, повноводні?

«Вода Донбасу» визнає: без відновлення подачі із Сіверського Дінця регіон приречений. Авдіївський кар'єр не сприймається як альтернатива — там залишилося лише 30% води, а прокладання труб надто затратне.

Проблема водопостачання Донбасу — це не лише наслідок війни та руйнувань, а й результат системної недбалості, корупції та політизації інфраструктури. Поки у відповідь на кризу створюються лише штаби та комісії, мільйони людей живуть за умов, коли доступ до води став лотереєю, а нормальне життя — спогадом.