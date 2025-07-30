ГУР виявило списки викрадених РФ українських дітей у Криму

Розвідка знайшла файли викрадених РФ дітей у базі окупаційної адміністрації Криму. Ілюстрація: ШІ

Головне управління розвідки Міноборони України отримало нові докази масового викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомили в ГУР МО.

Викрадена РФ дитина з Херсонщини. Документ із бази окупаційної адміністрації Криму, знайдений ГУР.

У рамках масштабної кібероперації українські кіберфахівці отримали доступ до серверів так званого «уряду Криму».



На цих ресурсах зберігалися документи, що підтверджують насильницьке переміщення дітей із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Розвідка виявила файли викрадених РФ дітей у базі окупаційної адміністрації Криму.

Розвідка отримала доступ до тисяч файлів: списків вивезених дітей, характеристик на викрадених, даних про позбавлених опіки, незаконних рішень про призначення опікунів з-поміж громадян РФ, а також адрес нових місць проживання.

Розвідка виявила файли викрадених РФ дітей у базі окупаційної адміністрації Криму.

«Ці дані – неоціненний доказ одного з найбільших воєнних злочинів Росії. Файли вже передані правоохоронцям, вони стануть частиною кримінальних справ та допоможуть повернути дітей додому та притягнути винних до відповідальності», - заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов.