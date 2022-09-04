Близько 40 прильотів: Росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області

Сьогодні окупанти обстрілювали північні громади Сумщини. Загалом зафіксовано близько 40 прильотів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



За його інформацією, у Зноб-Новгородській громаді ближче до 10 ранку було 15 прильотів, ймовірно, зі 120 мм міномета, пошкоджено лінію електропередач.



У Шалигінській громаді після 14:00 було 10 прильотів з міномету, обстріл продовжився ближче до 19-ї вечора, зафіксовано 14 вибухів.



У Середино-Будській громаді з 16:00 було 4 прильоти, ймовірно, з міномету 120 мм.



В Есманській громаді з 16.50 був мінометний обстріл, 6 прильотів.



«На щастя, у всіх випадках без жертв», — додав Живицький.

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