Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу

06 вересня 2022, 20:55

Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу

Кабмін випустив ухвалу, яка дозволяє українським морякам виїжджати за кордон для роботи на судні – термін перебування за межами України обмежений терміном дії контракту. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

«У разі запровадження на території України військового стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на судах», – йдеться у постанові від 02 вересня 2022 року №992.

Йдеться про три категорії моряків:

- Курсанти навчальних закладів для проходження практичної підготовки на судні під українським чи іноземним прапором;
- Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Нині це стосується лише екіпажів, які задіяні в експорті української агропродукції в рамках «зернової ініціативи»;
- Інші українські моряки – найчисленніша група, яка йде за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Моряки можуть скористатися дозволом, якщо вони здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, або завершили навчання у період військового стану.

Для отримання дозволу на перетин кордону вони мають надати необхідні документи. Для всіх категорій це насамперед посвідчення особи моряка.

Далі, залежно від категорій, пакет документів змінюється. Курсанти мають надати довідку від навчального закладу та військово-облікові документи, моряки «зернової ініціативи» – судову роль та підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх та кваліфікаційних документів.

Більшість моряків має подати, окрім підтвердження від Адміністрації, військово-облікові документи з відповідними позначками військкомату.

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