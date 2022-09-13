В ОП розповіли, що може призвести до політичної дестабілізації РФ

В Офісі президента розповіли, як на РФ може вплинути деокупація ЗСУ Донецька чи Луганська. Про це в Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.



«По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить російський-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)», - написав Подоляк.

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що велика кількість російських добровольців відмовляються від служби в бойових умовах у зв'язку зі ситуацією, що склалася в Україні, а відправка нових підрозділів в Україну призупинена.