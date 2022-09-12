Россия пока прекратила отправку военных подразделений в Украину

Большое количество российских добровольцев отказываются от службы в боевых условиях в связи со сложившейся ситуацией в Украине. Отправка новых подразделений в Украину приостановлена, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



«Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий», – говорится в сводке Генштаба.



По данным украинского штаба, ситуация усугубляется общим отношением к собственным раненым в РФ.



«В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не дается время на реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуть военнослужащих в зону боевых действий», – отмечается в сообщении.