За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів

Минулої доби російська армія знищила і пошкодила 49 цивільних об'єктів у Донецькій області, серед них - 37 житлових будинків, критичну інфраструктуру. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних.



Окупаційні війська РФ атакували 11 населених пунктів області, завдали 26 ударів.

«Безперервний обстріл тривав по Авдіївці, де зафіксовано 10 ударів. Під ворожим вогнем перебували також міста Бахмут, Краматорськ, Красногорівка, Торецьк, смт Північне, села Богатир, Іванопілля, Олексіївка, Орлівка, Плещіївка», - уточнили поліцейські.

Окупанти обстрілювали регіон зенітно-ракетними комплексами «С-300», РСЗВ «Град» та «Смерч», артилерією. Зазначається, що двома ракеетами був обстріляний Краматорськ, окупанти зруйнували лікарню, приватний будинок, три багатоквартирні будинки, гаражі. А у Бахмуті постраждав центр соціальних служб та житло громадян.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 114 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 19 200 осіб, у тому числі 3137 – дітей, 909 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.