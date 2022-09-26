Зеленський: Російський наступ на Донбасі — вбивство власних солдатів

26 вересня 2022, 22:47

Зеленський: Російський наступ на Донбасі — вбивство власних солдатів

Спроби російського наступу на Донеччині увійдуть до історію воєн як одне з найбільш цинічних вбивств власних солдатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Незважаючи на очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно жене їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найцинічніших вбивств своїх же солдатів», — сказав він.

За його словами, «коли ми бачимо ці наступи, вкотре переконуємося, що російська мобілізація – відверта спроба дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса». Іншого сенсу у російській мобілізації немає».

"Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих", - сказав президент.

Зеленський висловив жаль у зв'язку з тим, що «російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської влади стосовно свого народу. Але ми маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє її найголовнішого — права на життя».

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