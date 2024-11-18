У Кіровоградській області виявили нерозірвану ракету РФ

На Кіровоградщині виявили нерозірвану ракету РФ. Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили бойову частину російської ракети, яка впала на околицях одного з населених пунктів області та не здетонувала. Про це заявили у пресслужбі Нацполіції.



«Фахівці вибухотехнічної служби, під шаром ґрунту, виявили бойову частину ракети та знищили її методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки», — йдеться у звіті поліції.

На Кіровоградщині виявили ракету РФ, що не розірвалася. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 18 листопада 2024 року, росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі, місцева влада повідомляє про загиблих і поранених.



Нагадаємо, РФ вранці обстріляла Костянтинівку, пошкодивши при цьому будинки та електромережі.