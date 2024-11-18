У Кіровоградській області виявили нерозірвану ракету РФ

Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили бойову частину російської ракети, яка впала на околицях одного з населених пунктів області та не здетонувала. Про це заявили у пресслужбі Нацполіції.
«Фахівці вибухотехнічної служби, під шаром ґрунту, виявили бойову частину ракети та знищили її методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки», — йдеться у звіті поліції.
На Кіровоградщині виявили ракету РФ, що не розірвалася. Фото: Нацполіція
Сьогодні, 18 листопада 2024 року, росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі, місцева влада повідомляє про загиблих і поранених.
Нагадаємо, РФ вранці обстріляла Костянтинівку, пошкодивши при цьому будинки та електромережі.
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