Прикордонники збили ракету Х-101 над Київською областю з ПЗРК

Прикордонники збили ракету Х-101 над Київщиною із ПЗРК. Фото: кадр із відео

Прикордонники житомирського загону знищили із ПЗРК у небі над Київською областю крилату ракету РФ Х-101. Відео опублікувала Держприкордонслужба України.







Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що РФ запустила по Україні понад 210 цілей. ППО збила 102 ракети та 42 БпЛА.



Нагадаємо, у Сумах ракета РФ завдала удару по багатоповерховому будинку у неділю ввечері. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту збільшилася до 89 осіб, із них 11 дітей.



У ДСНС України в Сумській області зазначили, що загинуло 11 осіб, з них дві дитини.



Вже сьогодні, 18 листопада 2024 року, російські загарбники атакували житлові будинки в Одесі, станом на цю хвилину відомо про 8 загиблих людей.