У Кремлі прокоментували рішення завдавати ударів ракетами ATACMS углиб Росії

Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, рішення завдавати ударів ракетами ATACMS углиб Росії означає «якісно новий виток напруженості».

«Якщо таке рішення справді було сформульовано та доведено до київського режиму, це якісно новий виток напруженості та якісно нова ситуація з погляду залучення Сполучених Штатів до цього конфлікту», — заявив журналістам представник Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Кремль бачить головну небезпеку ситуації з рішенням завдавати ударів углиб РФ далекобійними ракетами в тому, що ці удари здатні виконувати лише західні країни, а не Україна.

Також Пєсков заявив, що для РФ неприйнятним є «заморозка» війни в Україні по лінії фронту, коментуючи пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана.

«Варіант заморозки лінії бойового зіткнення апріорі неприйнятний для російської сторони», — заявив Пєсков.

Він додав, що сформульовані умови президента Росії Володимира Путіна продовжують залишатися актуальними, і саме їх необхідно виконати для зупинення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на саміті G20, який пройде 19-20 листопада у Бразилії, представить свій мирний план для заморожування конфлікту в Україні. Зокрема, пропонується відкласти обговорення вступу України до НАТО на десять років та створити демілітаризовану зону на Донбасі з міжнародними військами.