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РФ атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М» — Повітряні сили

18 листопада 2024, 14:46

РФ атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М» — Повітряні сили

Росіяни атакували Одесу. Фото: ДСНС Росіяни атакували Одесу. Фото: ДСНС

У понеділок вранці, 18 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. На цей раз росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«О 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яка була збита протиповітряною обороною», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що збита ракета впала в житловий сектор Приморського району міста.

Крім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО був збитий ворожий БПЛА «Орлан-10», який, ймовірно, був направлений для здійснення повітряної розвідки.

Раніше ми писали, що 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Станом на 14:00 відомо про 8 загиблих, також 39 людей травмовано.

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