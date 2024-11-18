РФ атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М» — Повітряні сили

Росіяни атакували Одесу. Фото: ДСНС

У понеділок вранці, 18 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. На цей раз росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«О 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яка була збита протиповітряною обороною», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що збита ракета впала в житловий сектор Приморського району міста.



Крім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО був збитий ворожий БПЛА «Орлан-10», який, ймовірно, був направлений для здійснення повітряної розвідки.



Раніше ми писали, що 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Станом на 14:00 відомо про 8 загиблих, також 39 людей травмовано.