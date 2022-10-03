Пєсков заявив, що Росія анексує «ДНР» та «ЛНР» у межах 2014 року

Окуповані території Донецької та Луганської області будуть анексовані Росією у межах 2014 року, у Херсонській та Запорізькій областях питання вирішуватиметься під час «обговорення з населенням». Про це розповів речник президента Дмитро Пєсков, передає російський «Інтерфакс».



На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков відповів: «Мені зараз більше нема чого додати».



Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться «обговорення з населенням» Херсонської та Запорізької областей питання про кордони, сказав: «Зараз я не можу відповісти на ваше запитання».



На запитання, чи плануються нові референдуми у Херсонській та Запорізькій областях, Пєсков сказав: «Зараз поки що ні».



Його попросили уточнити, чи з'явиться більша визначеність у питанні про кордони до моменту підписання президентом Володимиром Путіним закону про «входження нових територій до складу Росії», Пєсков сказав: «Ні, я думаю, формулювання залишиться таким самим».