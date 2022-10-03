Песков заявил, что Россия аннексирует «ДНР» и «ЛНР» в границах 2014 года

Оккупированные территории Донецкой и Луганской области будут аннексированы Россией в границах оккупации 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос будет решаться в ходе «обсуждения с населением». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».



На просьбу прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков ответил: «Мне сейчас больше нечего добавить».



Журналисты поинтересовались у Пескова, в какой форме продолжится «обсуждение с населением» Херсонской и Запорожской областях вопроса о границах, сказал: «Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос».



На вопрос, планируются ли новые референдумы в Херсонской и Запорожской областях, Песков сказал: «Сейчас пока нет».



Его попросили уточнить, появится ли большая определенность в вопросе о границах к моменту подписания президентом Владимиром Путиным закона о «вхождении новых территорий в состав России», Песков сказал: «Нет, я думаю, формулировка останется такой же».