Зокрема HIMARS: Байден у розмові з Зеленським оголосив про військову допомогу

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої американський лідер оголосив про надання військової допомоги. Про це повідомляється на сайті Білого дому.



Байден наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають спроби анексії Росією частин території України. Також він пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії — стільки, скільки потрібно.



«Зокрема, шляхом надання сьогодні нового пакету допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткове озброєння та обладнання, HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку», — зазначили у Білому домі.



Також президент США підтвердив готовність до накладення санкцій на будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надають підтримку анексії.



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