Пошкоджено ліцеї, бази відпочинку, магазин: Окупанти накрили вогнем Дніпропетровщину

Дніпропетровська область. Фото: ОВА

Вночі російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його інформацією, окупанти обстріляли з РСЗВ «Град» та важкої артилерії три громади Нікопольського району — Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 — пошкоджено.



«Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач. У Нікополі обстрілом побито бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань з'ясовуються», — зазначив Резніченко.

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