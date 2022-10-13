Окупанти обстріляли Оріхів, є загиблий та поранені — ОВА

Під час масованого багатогодинного обстрілу Оріхова Запорізької області армія РФ зруйнувала житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог забрав життя жительки с. Преображенка, що поряд. До того ж маємо 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 - у Степногірську», - написав він.



Також наголошується, що російськими снарядами зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, комунальні мережі, домівки.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що задокументували 31 удар армії РФ по Донбасу за минулу добу.