Оккупанты обстреляли Орехов, есть погибший и раненые

Во время массированного многочасового обстрела Орехова Запорожской области армия РФ разрушила жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Враг унес жизнь жительницы села Преображенка, что рядом. К тому же имеем 9 раненых из Орехова и 1 из Преображенки, еще 3 - в Степногорске», - написал он.



Также отмечается, что российскими снарядами разрушены объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что задокументировали 31 удар армии РФ по Донбассу за минувшие сутки.