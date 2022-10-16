ЗСУ: Втрати російської армії становлять 65 тисяч чоловік

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ в Україні сягнули 65 тисяч осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що лише минулої доби ліквідовано близько 300 окупантів.
Інші втрати противника з 24.02 до 16.10 орієнтовно склали:
- танків - 2529 (+5);
- бойових броньованих машин - 5193 (+14);
- артилерійських систем - 1589 (+7);
- РСЗВ - 365;
- коштів ППО – 186;
- Літаків - 268;
- вертольотів - 242;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1224 (+14);
- крилатих ракет - 316;
- кораблів / катерів - 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3959 (+8);
- Спеціальної техніки - 143 (+1).