«Розіграли справжню виставу»: ЗСУ захопили позиції російських військ під Покровськом

Штурм російської позиції на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Українські воїни штурмували дві позиції російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили в окремому штурмовому батальйоні «Скала» ЗСУ.



Так, штурмовики 425-го ОШБ розіграли перед окупантами справжню виставу, щоб захопити бліндаж, у якому ховалися окупанти. Для штурму бійці ЗСУ використовували БМП Bradley, БТР M1117 та М113. У результаті позиції росіян захоплені та зачищені.



«Чіткий план та ювелірна злагодженість дій наших бійців призвели до виконання поставленого завдання», – зазначили у батальйоні.

Нагадаємо, що українська армія відбила штурм та знищила десант росіян поблизу міста Курахове Донецької області.