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«Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування». Як у Мирнограді під обстрілами живуть та евакуюються люди

19 листопада 2024, 22:25

«Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування». Як у Мирнограді під обстрілами живуть та евакуюються люди

Мирноград. Фото: «Новини Донбасу» Мирноград. Фото: «Новини Донбасу»

Місто Мирноград Донецької області, розташоване всього в кілометрі від лінії фронту, знаходиться під безперервними обстрілами російської армії. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Артилерія, дрони-камікадзе та авіабомби роблять життя у місті нестерпним. З 30 000 людей, які тут жили до війни, залишилося лише близько 2000. Навіть у таких умовах не всі залишають будинок. Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування в умовах безперервного російського терору. І, попри небезпеку обстрілів та вуличні бої на околицях, місцеві жителі готуються до зими.

Тим часом евакуація із Мирнограда продовжується: місцевим допомагають знайти житло та оформити допомогу. Люди намагаються забрати із собою хоча б частину майна: побутову техніку, пледи. Пакують валізи. Багато хто просить волонтерів про можливість евакуюватися з тваринами. Хоча зараз темпи евакуації знизилися.


Так, мешканка села Успенівка Анастасія Болховітіна евакуюється у машині з дітьми, а також із собакою та кішкою. Найбільше жінка хоче знайти роботу та віддати дітей до школи.

«Їду до Кривого Рогу, щоб віддати дітей до школи та влаштуватися на роботу. Коли почалася війна, почали сильно бомбардувати, було неможливо жити», - розповіла вона.

Валерія та Ігор – переселенці з Авдіївки – з котом Джетом евакуюються до Дніпропетровської області. Там, за словами Ігоря, є хаб для переселенців, де «всі свої». На їхніх обличчях – смуток, а у мріях – скоріше повернутися додому.

«Всі з Авдіївки. Доведеться їхати далі, на жаль. Роботи немає, стріляють, а який сенс залишатися? Під обстрілами наражати своє життя на небезпеку не хочеться, треба їхати далі, кудись», — кажуть переселенці.


Нещодавно волонтери провели масштабну евакуацію із Покровська та Мирнограда. Вони вивезли 14 людей, серед яких – двоє дітей та тварини. Автомобіль із переселенцями був переповнений як ніколи. Так відбувається евакуація на Донеччині під постійний акомпанемент вибухів.

«Терпіли до останнього», – каже місцева мешканка Наталія Іванчик, яка із родиною евакуюється до міста Павлограда на Дніпропетровщині.

У Мирнограді проблеми зі зв'язком, що ускладнює роботу волонтерів. Також у місті немає води, електрики та опалення.

Як зазначила Наталія Іванчик, людям у місті страшно через постійні російські обстріли.

«Не знаємо, як далі жити. І взагалі як це все буде. Чим це все скінчиться? Ми хочемо виїхати до іншого міста», – сказала жінка.

За офіційною інформацією, у Мирнограді більше немає дітей. У місті жили понад 2500 дітей, усіх їх евакуювали. Однак наряди поліції періодично знаходять дітей – здебільшого це діти із селищ, які мешкають у будинках знайомих, що вже виїхали. Волонтери кажуть, що тих, хто хоче виїхати, не так багато, але вони продовжать шукати людей, які готові залишити будинок заради порятунку життя.

Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» розповідали, як у Костянтинівці під російськими обстрілами евакуювали сім'ї з дітьми.

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Мирноград. Фото: «Новини Донбасу» «Хтось їде, а хтось залишається і бореться за своє існування». Як у Мирнограді під обстрілами живуть та евакуюються люди
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